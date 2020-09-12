أبها 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسأعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن انتهاء إنشاء مشروع الكلية التقنية للبنات ببلقرن في منطقة عسير حيث أقيم المشروع على مساحة ٥٠٦٩٣ مترا مربعا، وبتكلفة بلغت 78 مليون ريال.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي أن الكلية التقنية للبنات في بلقرن ستضم عدداً من التخصصات التقنية الجديدة التي تتطلبها المرحلة القادمة في تلبية متطلبات سوق العمل، الهادفة إلى تمكين المرأة من العمل والمشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة.وأكد الدكتور الحفظي أن العمل جارٍ حاليا على استكمال التجهيزات التدريبية كافة، وتوفير الكوادر التدريبية والإدارية، وفي حال استكمالها سيفتح القبول فيها ابتداءً من بداية الفصل التدريبي الثاني للعام ١٤٤٢هجري، مبينا أن مبنى الكلية يضم ثلاثة مبان تدريبية ومبنى إداريا ومسرحا ومكتبة ومسجدا بالإضافة لبعض المباني الخدمية ويستوعب حوالي ٢٥٠٠ متدربة.وأشار الحفظي إلى أن محافظات منطقة عسير تضم ٣٥ منشأة تدريبية تتمثل في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية التي تقدم خدماتها التدريبية لأبناء المنطقة وفقاً لأحدث التجهيزات وأحدث التخصصات التي يتطلبها سوق العمل.22:10ت م0114