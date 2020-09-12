باماكو 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسأعلن المجلس الوطني لإنقاذ الشعب في مالي اليوم عن الاتفاق حول تشكيل حكومة لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية التي ستستمر 18 شهرًا.وافاد المتحدث باسم المباحثات حول ملامح المستقبل السياسي للبلاد ، موسى كمارا، وفق وسال اعلام مالية أن المشاركين اتفقوا على أن الرئيس المؤقت للبلاد يمكن أن يكون عسكريًا أو مدنيًا.وأطلق المجلس العسكريّ في مالي، مشاورات وطنية استمرت ثلاثة أيام مع أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات غير حكومية وسط ضغوط خارجية بشأن خططه لإعادة السلطة للمدنيين.وشارك نحو 500 شخص في المنتدى المنعقد في العاصمة باماكو.وتطالب الدول الإقليمية المتمثلة في المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "ايكواس" بمرحلة انتقالية في مالي لمدة أقصاها 12 شهرًا تقودها شخصية مدنية.وأمهلت "ايكواس" المجلس الحاكم في مالي إلى غاية يوم 15 سبتمبر الجاري موعدًا لتسليم السلطة للمدنيين تحت طائلة العقوبات وتعيين رئيسًا للبلاد ورئيس وزراء من المدنيين لقيادة الفترة الانتقالية في البلاد.// انتهى //23:54ت م0120