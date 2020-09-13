عدن 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسأكد السفير الامريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل دعم حكومة بلاده لوحدة اليمن وأمنه واستقراره.كما أكد السفير هنزل دعم الولايات المتحدة لتعزيز مجالات التعاون مع اليمن القائمة في مواجهة المخاطر والتحديات والارهاب.جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي اليوم في الرياض وبحث فيه الجانبان جملة من القضايا المتصلة بالشأن اليمني.كما ناقش الجانبان وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية وتكرار محاولاتها البائسة نحو نزيف الدم تجاه اليمنيين لإرضاء مشاريع واجندة ايران في المنطقة فضلا عن استهدافها المتكرر لدول الجوار.وأشار السفير إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية لجهود الرئيس اليمني الرامية الى تحقيق امن واستقرار اليمن بما يمثل ذلك من اهمية امن واستقرار المنطقة والعالم.من جهته جدد الرئيس اليمني التأكيد على اهمية السلام ودعمه للجهود الرامية الى تحقيقه وفقاً والمبادرات والقرارات ذات الصلة.// انتهى //00:52ت م0122