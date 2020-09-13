جدة 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واستنظم أمانة محافظة جدة ممثلة في إدارة التوعية ومكافحة الفساد بعد غد الاثنين ورشة عمل تحت عنوان " تحديد المخاطر في الإجراءات البلدية"، بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، ورعاية معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، بمبنى الأمانة بجدة.وأوضح مدير التوعية ومكافحة الفساد بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية الدكتور فيصل المالكي أن الورشة تأتي في أطار الشراكة والتعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانات المناطق و"نزاهة" بمشاركة ممثلون من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تنفيذا لما تضمنته ونصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والعمل على تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.وبيّن أن الورشة التي سيقدمها من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الدكتور موسى العويس، ستسلط الضوء على عدد من المحاور تتعلق بالأدوار المناطة بالمسؤولين في الإدارات ومراقبة أداء الموظفين والتأكد من سلامة إجراءات العمل ومطابقتها للأنظمة وإنجازها في الوقت المحدد وبعيداً عن المخاطر.// انتهى //02:15ت م0125