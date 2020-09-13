الرياض 24محرم 1442 هـ الموافق 12سبتمبر 2020 م واسأجرى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل اليوم اتصالًا هاتفيًا برؤساء بعثات الأندية السعودية المشاركين في دوري أبطال آسيا 2020 "النصر، التعاون، الهلال، والأهلي" التي تستعد لاستئناف المسابقة في غرب آسيا بعد غدٍ الاثنين في الدوحة.واطمأن المسحل على حالة المصابين من بعثة الهلال بعد ثبوت إصابة 6 من أفراد البعثة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، والسلامة لجميع أفراد بعثات الأندية الأربعة.وأكد وقوف الاتحاد السعودي لكرة القدم لدعم وخدمة ممثلي الوطن وتسخير الإمكانات المطلوبة لكافة الأندية للظهور بشكل مميز وتحقيق الأهداف المرجوة، مثمناً الدعم والاهتمام المباشرين من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة للأندية الأربعة ومتابعته المستمرة لكافة احتياجاتهم، معربًا عن ثقته في قدرة ممثلي المملكة على تقديم مستوى كبير مشرف للكرة السعودية.// انتهى //02:32ت م0128