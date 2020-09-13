ريو دي جانيرو 24محرم 1442 هـ الموافق 12سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم السبت تسجيل 814 حالة وفاة و 33523 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وسجلت البرازيل حتى الآن 131210 حالات وفاة وأربعة ملايين و315687 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا ولكنها تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.// انتهى //02:58ت م0129