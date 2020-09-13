الجزائر 24 محرم 1442 هجري الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية، اليوم، عن تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.وقال النا طق باسم رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، جمال فورار، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 48007 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.وبخصوص عدد الوفيات، أفاد فورار بأنه تم تسجيل 6 وفيات، خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء فيروس كورونا إلى 1605 وفاة.كما تماثل فيه 152 مريضا للشفاء، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات التشافي من الفيروس 33875 حالة.// انتهى //03:22ت م0132