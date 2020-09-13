كينشاسا 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسقتل 58 شخصًا على الأقل في مجزرتين وقعتا في إقليم إيتوري شمالي شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.وأوضح وزير الداخلية في حكومة الإقليم، ادجيو غيدي، أن المجزرتين اللتين وقعتا اليومين الاخيرين في مقاطعة إيرومو في جنوبي الإقليم قد حصدت الأولى 23 قتيلاً في حين حصدت الثانية 35 قتيلاً.ووجه اتهامه للقوات الديمقراطية المتحالفة، بالوقوف خلف هاتين المجزرتين اللتين خلّفتا موجة نزوح كبيرة.ويشن الجيش الكونغولي منذ شهر نوفمبر عمليات واسعة النطاق ضد مسلحي هذه المليشيا في إقليم شمال كيفو المتاخم لإيتوري.// انتهى //03:24ت م0133