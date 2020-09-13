بورت لويس 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسأعلن المشغل الياباني لسفن الشحن، أنه سيقدم دعمًا ماليًا بقيمة 8 ملايين يورو لجزيرة موريشيوس، بشرق أفريقيا لمواجهة تسرب النفط من سفينة شحن يابانية.وأضاف المشغل في بيان ، أن الدعم المالي يهدف إلى دعم الجزيرة التي تضرر فيها قطاع السياحة، ولإنقاذ الشعب المرجانية والحفاظ على غابات المانغروف.وكانت سفينة شحن يابانية قد اصطدمت في 25 يوليو الماضي بشعاب مرجانية قبالة ساحل جزيرة موريشيوس، وأدَّى ذلك إلى تسرب هائل لزيت الوقود بعدما تصدعت السفينة، ليعلن ئيس وزراء موريشيوس "برافيند جوغنوثر" حالة الطوارئ البيئية.وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن اليابان ستواصل دعم أنشطة التنظيف على ساحل موريشيوس ، وأن خبراء النظام البيئي من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ، فحصوا عشرات المناطق تحت الماء بالقرب من حطام السفينة اليابانية ، لكنهم لم يجدوا أي ضرر في قاع البحر والشعاب المرجانية.// انتهى //03:34ت م0135