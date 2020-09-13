الرياض 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:فيصل بن سلمان يعتمد تخصيص فرعين لجائزة المدينة.فيصل بن مشعل يقدر جهود فريق الإنجاز والتدخل السريع.رئيس الشورى يشارك في اجتماع هيئة كبار العلماء.مبادرة التمكين الرقمي توفر 2471 جهازاً لوحياً لطلاب الثانوية بالرياض.نشر رسالة الإسلام الوسطي ونبذ التطرف.وزارة التعليم تكرّم مجموعة سامبا المالية لدعمها مبادرة «تكافل»."مركز الملك سلمان للإغاثة".. رحمة مهداة لليمنيين.903 حالات تعافٍ جديدة واستمرار انخفاض الإصابات.الجيش اليمني يسيطر على مركز قيادة حوثي.صالح: الفرصة سانحة لحل مشكلات كردستان العراق.الاتفاق البحريني - الإسرائيلي يحد من أطماع أعداء السلام بالشرق الأوسط.أميركا و«الناتو».. الانفصال يقترب.الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار قدمته المملكة لتنسيق استجابة عالمية لمكافحة كورونا0حكم بالسجن لمسؤول سابق في السلطة القضائية في إيران.// يتبع //08:15ت م0006