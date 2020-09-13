وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( قطار السلام ) : اتفاق السلام البحريني الإسرائيلي جاء في إطاره الصحيح ضمن الحق السيادي لمملكة البحرين في عقد الاتفاقات حسب ما تقتضيه المصالح العليا لها، والبحرين رأت أن من مصلحتها عقد اتفاق سلام مع إسرائيل مع تمسكها بمبدأ قيام الدولتين، فالبحرين متمسكة بالحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية كما هي الحال مع الإمارات التي سبقتها في عقد اتفاق مماثل، فالأمر ليس تنازلاً عن القضية الفلسطينية بقدر ما هو تحريك الساكن الذي أخذ وقتاً أطول من اللازم دون الوصول إلى أي نتائج تذكر على الأرض، بل إن الأمور تزداد تعقيداً في ظل الأوضاع غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة، فكان أن تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية من قبل المجتمع الدولي الذي انشغل بأمور آنية رآها أكثر أهمية، وأيضا في ظل عدم وجود مسار حقيقي للسلام في المنطقة يمكن التعويل عليه، فالاتفاق الذي عقدته البحرين مع إسرائيل من الممكن أن يساهم في حلحلة الوضع ويفتح قنوات تؤدي إلى تحريك العملية السلمية وتوسيع آفاقها بما يخدم الهدف الأساس لها بإقامة الدولة الفلسطينية.وختمت:لو عدنا إلى عملية السلام سنجد أن ما تحقق لا يرقى عبر عقود طويلة من الزمن إلى مستوى التطلعات، بل إن تراجع الاهتمام خاصة من قبل المجتمع الدولي الذي هو معني تماماً بها قد ينعكس على تحقيق السلام الذي ننشد، وما قامت به البحرين والإمارات خطوة تاريخية يرجى منها فوائد لم تتحقق من قبل، فكم من الدول العربية والإسلامية تتعامل مع إسرائيل سراً وعلناً دون أن تحقق أي تقدم يتعلق بالقضية الفلسطينية، والبحرين بخطوتها تلك أرادت أن تسلك مسلكاً حقيقياً للسلام، فتاريخها المشرف في دعم القضية الفلسطينية لا يمكن المزايدة عليه، وإبرام الاتفاق مع إسرائيل يأتي في إطار اهتمامها بالوصول إلى الحل العادل والشامل الذي طال انتظاره دون بارقة أمل في وصوله بما هو عليه.// يتبع //08:16ت م0007