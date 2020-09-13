وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تداعيات الجائحة.. والتزام المملكة) : الجهود المبذولة من حكومة المملكة العربية السعودية في سبيل تخفيف آثار انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على الاتزان الاقتصادي العالمي، والمبادرات التي تبنتها خلال رئاستها مجموعة العشرين كان لها أثر في تحقيق النسب المطمئنة من التعافي الاقتصادي، خاصة للدول الأقل قدرة على تجاوز تحديات هذه الأزمة، التي لم يشهد العالم مثيلا لها في التاريخ الحديث.وأضافت أنه حين نمعن في تفاصيل كلمة المملـكة، الـتي ألقاها المندوب الـدائم لـدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في اجتماع الأمين العام لـلأمم المتحدة بممثلي مجموعة دول الـعشرين حول موضوع سبل توفير التمويل اللازم للتنمية في فترة «كوفيد - 19» وما بعده، الـتي تم التأكيد فيها على الـتزام المملكة بمعالجة النتائج الوخيمة الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19» ، خاصة التداعيات السلبية، التي تطال الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع وبالبلدان النامية.وأردفت :وأشار المعلمي إلـى الجهود، التي تقوم بها مجموعة دول العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية خلال هذه الـدورة، حيث اعتمد وزراء مالية المجموعة، ومحافظو البنوك المركزية خطة عمل في أبريل 2020 م تهدف إلى دعم الاقتصاد العالمي في هذه المرحلة الدقيقة من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي في أقرب وقت.وأوضحت أنه في سبيل تحقيق استجابة اقتصادية سريعة، تستهدف بالخصوص الـدول الـنامية، نسقت دول مجموعة العشرين مع المؤسسات المالية الدولية لتوفير السيولة اللازمة للبلدان المفتقرة لها حول العالم.وأبانت :ما أفاد به السفير عن أن من ضمن المبادرات، مبادرة خدمة تعليق الديون، التي استفادت منها البلدان، والتي هي في حاجة ملحة للسيولة، حيث خُصص مبلغ 14 مليار دولار موجه لـ 73 بلـدا، مما ساهم في الحد من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لوباء كورونا ،وما أبانه من أن مجموعة دول العشرين بقيادة المملكة الـعربية الـسعودية ستنظر في إمكانية تمديد مبادرة تعليق خدمة الديون خلال اجتماعها القادم في أكتوبر 2020 في حال تبينت الحاجة إلـى المزيد من السيولة للبلدان المؤهلة لذلك.وختمت:ففي هـذه الـتفاصيل الـواردة آنفا في كلمة المملكة العربية السعودية، التي ألقاها السفير المعلمي، دلالات أخرى على تلك الجهود والمواقف، الـتي تصور الأدوار الـقيادية والمؤثرة لـلـمملـكة في سبيل بلـوغ الـتعافي الاقتصادي الـشامل، بما ينسجم مع بقية الجهود والتضحيات، التي بذلتها الدولة للتصدي لآثار فيروس كورونا المستجد محليا وإقليميا ودوليا.// يتبع //08:20ت م0008