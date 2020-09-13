طرابلس 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على خروج مئات من المواطنين، في مظاهرات احتجاجية على سوء الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات العامة، في البيضاء وبنغازي وجالو وسبها، سبقها خروج متظاهرين في شوارع العاصمة طرابلس والزاوية، موضحة أن المتظاهرين أغلقوا الشوارع الرئيسية.وأشارت الصحف إلى ترحيب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالاتفاق الذي جرى في مدينة مونترو السويسرية بحضور ستيفاني ويليامز المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا، مؤكدا على ما تم الاتفاق عليه من أن يختار كل إقليم من الأقاليم الثلاثة ممثلهم في الرئاسي المكون من رئيس ونائبين عبر مجمعات انتخابية، وأن تكون مدينة سرت مقراً للمؤسسات التشريعية والتنفيذية ومصرف ليبيا المركزي.واهتمت الصحف بتوقيع مجلس النواب ومجلس الدولة، في المغرب على المسودة النهائية للاتفاق ، موضحة توصل الوفدان لتفاهمات حول آليات اختيار الشخصيات التي ستشغل المناصب السيادية في ليبيا، حيث توافق الوفدان على وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء المؤسسات الليبية.ونوهت إلى تصريحات وزير الداخلية فتحي باشاغا، أن الحوار السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية وإنقاذ الدولة الليبية من الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي أدى إلى انهيارات اقتصادية و خدماتية حادة تتطلب معالجات عاجلة دون تردد أو تسويف، مضيفا أن المواطن ضاق ذرعاً من الفوضى و الفساد.وتناولت الصحف بيان وزارة الخارجية الإيطالية، وترحيبها بشدة بالتوصيات التي وافق عليها ممثلو الأطراف الليبية في نتائج المحادثات التي عقدت في مونترو بسويسرا، تحت رعاية بعثةالأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معتبرة المحادثات خطوة في الاتجاه الصحيح، في ضوء الانعقاد المرتقب لمنتدى الحوار السياسي الليبي.// انتهى //08:40ت م0011