الخرطوم 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تواصل الدعم والتضامن الواسع من دول الإقليم والمجتمع الدولي مع المتضررين فى السودان جراء الكارثة الإنسانية التي خلفت ضحايا وخسائركبيرة في الأرواح والممتلكات.وأخبرت عن تسجيل السودان 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المصابين إلى 13 ألفا و 470 حالة، بينها 834 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6 آلاف و731 شخص.وأشارت إلى قصف قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء، بعضها مخصص لتخزين وتركيب الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة.ولفتت الانتباه إلى مقتل 6 عناصر إرهابية وإصابة 4 آخرون في عملية أمنية شنّها الجيش الصومالي ضد حركة "الشباب" المسلحة بمحافظة "غدو" جنوبي البلاد.وسلطت الضوء على إحباط القوات العراقية عملية تسلل لعناصر من "داعش" لإدخال أسلحة وأدوية ونساء من سوريا، بينما قتل قيادي بارز بالتنظيم الإرهابي وثلاثة من مرافقيهفي كمين للقوات العراقية قرب سامراء.ونشرت إعلان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن بناء وتجهيز مناطق الحجر الصحي والعزل الذاتي في مخيمي الزعتري والأزرق للاجئين السوريين في الأردن بعد تسجيلها لـ5 إصابات بفيروس كورونا المستجد في المخيمين.وعرجت صحف السودان على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة مشروع قرار يدعو لتنسيق استجابة عالمية عملية لمكافحة جائحة كورونا .// انتهى //09:48ت م0022