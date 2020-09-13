عام / "خطورة اللسان في زمن الفتن" كلمة ينظمها فرع الشؤون الإسلامية بنجران غداً
الأحد 1442/1/25 هـ الموافق 2020/09/13 م واس
نجران 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس
ينظم فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الوديعة غداً، كلمة بعنوان "خطورة اللسان في زمن الفتن"، وذلك عبر البث المباشر على حساب الجمعية في "تويتر"، وذلك بعد صلاة المغرب.
وتأتي الكلمة ضمن برنامج "لُحمة وطن 3" الذي ينظمه الفرع لتعزيز اللحمة الوطنية لدى أفراد المجتمع.
// انتهى //
09:51ت م
0023