نجران 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسينظم فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الوديعة غداً، كلمة بعنوان "خطورة اللسان في زمن الفتن"، وذلك عبر البث المباشر على حساب الجمعية في "تويتر"، وذلك بعد صلاة المغرب.وتأتي الكلمة ضمن برنامج "لُحمة وطن 3" الذي ينظمه الفرع لتعزيز اللحمة الوطنية لدى أفراد المجتمع.// انتهى //09:51ت م0023