الرياض25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسفعلت صحة الرياض عيادات الكلى في برنامج موعد وذلك في 6 مستشفيات، شملت مستشفى القويعية، ومستشفى وادي الدواسر، ومستشفى ضرماء، ومستشفى الأفلاج، والمزاحمية، إضافةً إلى مستشفى الدوادمي العام، مبينةً أنه جاري العمل على إنشاء وحدة كلى جديدة في مستشفى الأفلاج بسعة سريرية أكبر من الوحدة الحالية، كما تم الانتهاء من مبنى وحدة الكلى في مستشفى الحريق وفي انتظار التجهيز .وأوضحت صحة الرياض أنه تم الانتهاء كذلك من مبنى وحدة الكلى في مستشفى شقراء العام بسعة سريرية بلغت 30 سريراً بدلاً عن السعة الحالية والبالغة 7 أسرة، وأن العمل جاري على تأمين الأجهزة والكوادر الطبية لتشغيل هذه الوحدة التخصصية. مشيرةً أنه تم خلال العام 1441هـ دعم كل من مستشفى رويضة العرض، ومستشفى حوطة سدير، ومستشفى رماح باستشاريين كلى للعمل في هذه المستشفيات .// انتهى //10:53ت م0025