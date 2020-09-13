نجران 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسأعلنت جامعة نجران ممثلةً بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر عن بدء التسجيل في الدورات التدريبية المهنية في المرحلة الأولى ، والتي تنطلق اعتباراً من تاريخ العاشر من شهر صفر القادم، وتستمر كل دورة لمدة أربعة أيام، وتستهدف منسوبي التعليم.وأوضحت العمادة أن الدورات المقدمة تشتمل على عدد من الموضوعات المهنية المتخصصة للمعلمين والمعلمات تتمثل في دورة بناء معايير ومؤشرات الأداء المدرسي " ، الهادفة إلى إكساب المشاركين مهارات تطبيق الأدوات والأساليب المستخدمة في تحديد عدد من المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس ومقارنة الأداء في شتى المجالات، التي تسمح للمعلم بإعداد الدرس عن طريق مقاطع فيديو أو ملفات صوتية أو غيرها من الوسائط والاستفادة منها من قبل الدارسين في أي مكان اضافةً الى برنامج التقويم والقياس التربوي " المفهوم والممارسات" ، والهادف إلى إكساب المشاركين مهارات استخدام التقويم الناجح لتغيير بعض الأهداف وتغيير طرائق التدريس والوسائل وإلقاء الضوء على المشكلات التي تواجه العملية التربوية من خلال أهم وسائل القياس والتقويم التربوي وهي الاختبارات التحصيلية.وأكد عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الأستاذ الدكتور صالح بن نمران الحارثي أن العمادة بدأت في إطلاق برامجها التدريبية لهذا العام وفق خطط مدروسة و ممنهجة لسد احتياجات المجتمع ومؤسساته، وذلك بتوجيهات ومتابعة مستمرة من قبل معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي ، حرصاً منه على مواصلة الجامعة تكثيف التعاون بما يخدم المجتمع.وأشار الدكتور الحارثي إلى أن البرامج التي ستطلقها الجامعة لمختلف شرائح المجتمع ستتنوع وستواكب التطلعات الحديثة التي تسير عليها البلاد بقيادتنا الرشيدة- حفظها الله- ،داعياً الراغبين في التسجيل بالدخول على الرابط التالي:https://training.nu.edu.sa.// انتهى //11:01ت م0028