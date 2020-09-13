الكويت 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية ووزير الدفاع بالإنابة في دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم بوكيل وزارة الخارجية العراقي السفير عبدالكريم هاشم، الذي يزور الكويت حاليًا لترؤس وفد بلاده في أعمال الاجتماع الأول للجنة المتابعة الخاصة باللجنة الوزارية العليا الكويتية - العراقية المشتركة.وبحث الجانبان مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //11:08ت م0030