إسلام آباد 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف الباكستانية اليوم بموقف باكستان الداعي إلى حل الأزمة الأفغانية عبر الحوار السياسي دون استخدام القوة العسكرية والعنف المسلح.وأبرزت تأكيد القوات المسلحة الباكستانية عزمها على الدفاع عن سيادة وسلامة باكستان والتصدي لأي عدوان خارجي.وأخبرت صحف إسلام آباد عن تصميم باكستان والصين على تعزيز التعاون الإستراتيجي والعمل من أجل ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.وتابعت الجهود التي تبذلها السلطات الصحية الباكستانية لاحتواء فيروس كورونا والقضاء عليه بشكل كامل في البلاد.وتناقلت أنباء مقتل أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين إثر حريق شب أمس في مبنى سكني بمدينة كراتشي جنوب باكستان.وأشارت صحف اليوم إلى تسجيل الهند أكثر من 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند 4 ملايين و754 ألفاً و356 حالة.وتناقلت في الشأن الدولي دفاع الصين عن خططها لتعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة التحديات التي تواجهها في المنطقة، وتنديد الولايات المتحدة بالقيود الصينية على الدبلوماسيين الأمريكيين.وعرجت صحف باكستان على سيطرة شبح العزل مجدداً في الدول الأوروبية مع تصاعد الإصابات بفيروس كورونا.// انتهى //11:11ت م0031