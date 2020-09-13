الرياض 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسنظمت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الفعاليات الصحية أمس، فعالية صحية توعوية إلكترونية "لنسعف روح"، تزامناً مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية .وأوضحت رئيس قسم الفعاليات الصحية عائشة الفيفي بأن فعالية "لنسعف روح" شارك فيها نخبة من الأطباء والأخصائيين ، لبث العديد من الرسائل التوعوية والتثقيفية للمجتمع، وتحقيقًا للمسؤولية المجتمعية.وتضمنت الفعاليات, الإسعافات الأولية لإصابات الأسنان، والتشنجات ونزيف الأنف "الرعاف"، وكذلك عن الكدمات والجروح والاختناق والصدمة الكهربائية، إضافة إلى التعامل مع الحروق وفقدان الوعي، والإسعافات الأولية للأطفال في حال الاختناق "الغصة"، ومواضيع الحمل وفقر الدم، واختتمت الفعالية بالتأكيد على أهمية الإسعافات الأولية لمرضى السكر في حال انخفاضه أو ارتفاعه.// انتهى //11:17ت م0032