جيزان 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش ، و أحد المسارحة ، و الحرث ، والداير بني مالك ، والدرب ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وبيش ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، وفرسان ، وفيفا ، وهروب .وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله-.// انتهى //11:23ت م0035