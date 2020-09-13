عام / " الأرصاد " تنبه من أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة جازان
الأحد 1442/1/25 هـ الموافق 2020/09/13 م واس
جيزان 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش ، و أحد المسارحة ، و الحرث ، والداير بني مالك ، والدرب ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وبيش ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، وفرسان ، وفيفا ، وهروب .
وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله-.
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11:23ت م
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