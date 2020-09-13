رام الله 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، حيث سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 6 وفيات و650 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 191 حالة .وأبرزت الصحف إعلان وزارة الخارجية الفلسطينية، عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بصفوف الجالية الفلسطينية بفيروس كورونا، ليستقر عدد الوفيات عند 251 حالة، وارتفعت الإصابات إلى 5943 إصابة، فيما بلغت حالات التعافي 2010 .وتحدثت عن ما بينته أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، أن الفيروس أودى بحياة 920,145 شخصا في دول العالم، فيما بلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها أكثر من 28 مليونا و679 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 20 مليونا و595 ألف مريض.// انتهى //11:26ت م0036