الجزائر 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم مصادقة أعضاء مجلس الأمة الجزائري، أمس، بالإجماع على مشروع تعديل الدستور، تمهيدًا لعرضه على الناخبين للاستفتاء في الأول من نوفمبر المقبل، لافتة إلى ترحيب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد بموافقة الأعضاء على نص الدستور الجديد، مثلما كان الحال مع زملائهم النواب في المجلس الشعبي الوطني الخميس الماضي.واهتمت ببدء امتحانات الثانوية العامة اليوم والتي تخص أكثر من 637 ألف طالب، وسط إجراءات صحية صارمة فرضتها وزارة التربية عبر بروتوكول صحي خاص لضمان سلامتهم.وواصلت الصحف تغطية أخبار وباء فيروس كورونا في البلاد، حيث سجّلت وزارة الصحة والسكان وفيات و255 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 152 حالة.وتحدثت عن إعلان رئيس مجلس النواب الليبي بطبرق عقيله صالح أمس على أن القوات المسلحة الليبية ملتزمة بوقف اطلاق النار، وهي في نفس الوقت، جاهزة للرد على أي عدوان أو خرق تقوم به أي جهة بأي وقت.وأخبرت صحف الأحد عن عودة احتجاجات أصحاب السترات الصفراء إلى الواجهة في مختلف أنحاء فرنسا، أمس، وذلك استجابة لنداءات عدد من رموز الحركة الاحتجاجية والنقابات.// انتهى //12:02ت م0047