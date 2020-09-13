أبهـا 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسأقامت اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بأبها أمس, اجتماعاً لمناقشة خطة اللجنة خلال الفترة القادمة لتعزيز دورها لدعم الاقتصاد بمنطقة عسير.وناقش المجتمعون العديد من الموضوعات أبرزها تنشيط القطاع التجاري وجذب ودعم الاستثمارات والحركة التجارية بالمنطقة, وزيادة رؤوس الأموال في النشاط التجاري باستحداث عدد من المشروعات, إلى جانب مناقشة آثار نسب التوطين الجديدة على الأعمال بمنطقة عسير.// انتهى //12:05ت م0048