كابيسا 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسقُتل خمسة عناصر من قوات الأمن الأفغانية الليلة الماضية بعد هجوم لمسلحي حركة طالبان على موقع أمني بمنطقة "تاجاب" بإقليم كابيسا شمال شرقي أفغانستان.وذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، أن مسلحي طالبان هاجموا موقعًا أمنيًا بمنطقة تاجاب، مما أسفر عن مقتل 5 من عناصر قوات الأمن الأفغانية من بينهم قائد النقطة الأمنية، وإصابة سبعة آخرين، مشيرًا إلى عدم وجود أي ضحايا في صفوف المدنيين .// انتهى //12:41ت م0052