الرياض 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسعقدت هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، اليوم اجتماعها الدوري التاسع والثمانين عبر الاتصال المرئي.وقال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد: إن الهيئة ستدرس الموضوعات المحالة إليها من المقام السامي والجهات الحكومية وما استجدّ من موضوعات مدرجة على جدول الجلسة.وأوضح أن اللجان المتخصصة أنهت دراسة ما أحالته الأمانة العامة إليها من موضوعات هذه الدورة وسلمت تقاريرها، كما قدمت الأمانة العامة لأصحاب الفضيلة الأعضاء الأبحاث المحكمة الخاصة بموضوعات هذه الدورة.وبين أن الأمانة العامة رفعت شكرها بعد شكر الله تعالى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، لما تلقاه الهيئة من دعم متواصل لإنجاز أعمالها.// انتهى //12:47ت م0053