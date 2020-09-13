سنغافورة 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسسجّلت ستغافورة 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد)، فيما لم تسجل إي حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة السنغافورية اليوم أن الإصابات الجديدة تضمنت ثماني حالات وافدة من الخارج، وحالة واحدة من المجتمع المحلي، والإصابات الأخرى لعاملين مهاجرين يقيمون في سكن العمال الأجانب، ليصل عدد المصابين 57 ألفًا و406 إصابات، فيما استقرت حصيلة الوفيات عند 27 حالة، مشيرة إلى أن حصيلة المتعافين من افيروس بلغت 65 ألفًا و699 حالة.// انتهى //12:55ت م0055