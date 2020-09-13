بريدة 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واستخطت المبيعات المتداولة بمهرجان بريدة للتمور حاجز مليار ريال خلال 36 يوماً من انطلاقة المهرجان، حيث تجاوزت الطاقة الإنتاجية والاستيعابية للمهرجان حاجز 57 مليون كيلوجرام من التمور الواردة للسوق وفقاً لتقرير فريق الإحصاء اليومي الصادر من لجنة المهرجان.وأوضح الرئيس التنفيذي لمهرجان بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان، أن مهرجان بريدة للتمور يُسهم في صناعة وتنمية الاقتصاد الوطني، وأن الأرقام المرتفعة تعكس الحجم الاقتصادي والغذائي الهام الذي يحتله المهرجان باعتباره من أهم موارد الدخل المحلية التي تملك المملكة مقومات استثمارها وتطويرها، والعمل على جعلها مصدرًا وطنيًّا معززًا للروافد الاقتصادية الأخرى.ولفت النقيدان إلى أن منطقة القصيم يوجد بها أكثر من 8 ملايين نخلة، والـ60% المتبقية من المبيعات تتم مباشرة خارج أروقة السوق سواء في المزارع والمصانع والمحال التجارية ونقاط البيع، وعبر خدمات الاون لاين والتطبيقات المتنوعة.// انتهى //13:03ت م0058