عام / أكثر من 27000 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن"في بيشة
الأحد 1442/1/25 هـ الموافق 2020/09/13 م واس
بيشة 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس
قدمت صحة بيشة خدماتها لـ 27032 مستفيداً من خلال عيادات "تطمن " منذ بدء العمل بها وحتى الآن، التي تُقدم من خلال 6 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية .
يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في إرتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .
// انتهى //
13:03ت م
0059