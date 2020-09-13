بيشة 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسقدمت صحة بيشة خدماتها لـ 27032 مستفيداً من خلال عيادات "تطمن " منذ بدء العمل بها وحتى الآن، التي تُقدم من خلال 6 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية .يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في إرتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //13:03ت م0059