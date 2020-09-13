أبهـا 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسنفّذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث للبنين، 438 برنامجاً تدريبياً لشاغلي الوظائف التعليمية خلال الفترة من مطلع شهر يناير إلى السابع من شهر سبتمبر الجاري.وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن البرامج شملت التدريب المباشر، والتدريب عن بعد، والتدريب الصيفي للقيادة المدرسية" عن بعد"، والتوعية بلائحة الوظائف التعليمية، وبرامج أسبوع التهيئة للعام الدراسي الجديد، وبرنامج منصة مدرستي، وجلسات وورش الملتقى التقني، مشيراً إلى أن عدد المتدربين الذين استفادوا من تلك البرامج بلغ عددهم 158524 متدرباً، بواقع 3111 ساعة تدريبية, وعدد المدربين الذين نفذوا البرامج 346 مدرباً.// انتهى //13:03ت م0060