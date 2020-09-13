تبوك 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واساعتمدت العامة للتعليم بمنطقة تبوك برنامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ 90 تحت شعار "همّة حتى القمّة", الذي سينفذ في جميع مكاتب التعليم ومدارس المنطقة للبنين والبنات في الفترة من 3 إلى 10 / 1442/2هـ.ويهدف الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ترسيخًا لاعتزاز أبنائنا الطلاب والطالبات بدينهم الحنيف وولائهم لمليكهم وانتمائهم لوطنهم, وتعميقًا للقيم الوطنية في نفوسهم وربطهم بماضيهم العريق والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه, وتذكيرًا بنعمة الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية, وانطلاقا من ترسيخ مرتكزات رؤية المملكة ( 2030) ومضامينها في تعميق الإيجابية تجاه مكتسبات الوطن ومشاريعه التنموية لدى طلاب وطالبات .وأوضح مدير إدارة نشاط الطلاب ومنسق المشروع الدكتور عبدالله الحارثي أن الخطة التنفيذية لبرنامج اليوم الوطني تتضمن ( 20 ) نشاطاً وفعالية متنوعة يتم تنفيذها خلال الاحتفاء بالمناسبة في المدارس كافة وإدارة التعليم, من أبرزها, تنفيذ أوبريت على مستوى المنطقة بعنوان ( للقمة ياوطن ) وزيارة سمو أمير المنطقة ( طلاب - وطالبات ) و ( تبوك تُنشد للوطن ) والتأكيد على أهمية تجديد العلم السعودي على مباني الإدارة و مدارسها، وتجهيز مبنى الإدارة العامة ومبنى مقر إدارة النشاط ومركز التدريب الكشفي باللوحات والإضاءات الخاصة بهذه المناسبة.وأَضاف أنه سيتم توجيه رسائل إلى منسوبي القطاعات العسكرية، والصحة، والتعليم، من خلال كتابات الطلاب والطالبات وجميع منسوبي التعليم، ورسائل صوتية للوطن ( طلاب وطالبات ذوي الإعاقة) ومشاركة تطوعي تعليم تبوك " بنين - بنات " في الأعمال التطوعية، مشيراً إلى أن الفعاليات تشمل إنشاء حائط إلكتروني بعنوان " مشاعر ولاء " ، وإنتاج مواد فيلمية قصيرة تجسد ابتهاج المجتمع التعليمي بهذه المناسبة الغالية .// انتهى //13:54ت م0080