سياسي / مقتل جندي باكستاني جراء انفجار لغم أرضي في وزيرستان
الأحد 1442/1/25 هـ الموافق 2020/09/13 م واس
إسلام آباد 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس
لقي جندي باكستاني مصرعه جراء انفجار لغم أرضي بالقرب من نقطة عسكرية في منطقة وزيرستان القبلية شمال غرب باكستان.
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الانفجار لجمع الأدلة.
وأضاف أنه تم نقل جثمان الجندي الذي قتل جراء التفجير إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤولية زرع اللغم الأرضي.
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