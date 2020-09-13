إسلام آباد 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسلقي جندي باكستاني مصرعه جراء انفجار لغم أرضي بالقرب من نقطة عسكرية في منطقة وزيرستان القبلية شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الانفجار لجمع الأدلة.وأضاف أنه تم نقل جثمان الجندي الذي قتل جراء التفجير إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤولية زرع اللغم الأرضي.// انتهى //13:54ت م0081