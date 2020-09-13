الدمام 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسالتقى مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل مؤخراً، سفير جمهورية النيبال الديموقراطية الاتحادية الدكتور ماهيندرا براساد سنغ راجبوت والوفد المرافق له، وذلك بمقر الفرع .وناقش المقبل مع السفير النيبالي خلال اللقاء أوضاع العمالة النيبالية، وتمكين من يرغب منهم بالعودة لبلادهم عبر منحهم تأشيرة "خروج وعودة، والخروج النهائي"، والإجراءات المنظمة والمتبعة في ذلك.ونوه المقبل، بالجهود والعناية الكريمة التي تبذلها القيادة الرشيدة، لجميع الجاليات التي تعمل في المملكة، والمتابعة والتوجيه المستمر لمعالجة أوضاع العمالة وحفظ حقوقها، وتسهيل عودة الراغبين لبلادهم، والتي تعد إحدى المبادرات الإنسانية التي تمكن من يرغب من العمالة العودة إلى بلادهم .من جانبه، أكد مساعد المدير العام لقطاع العمل محمد الأطرش، أن إجراءات منح تأشيرات الخروج النهائي؛ والخروج والعودة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وفقاً لتنظيمات المنظمة لذلك.وفي ختام اللقاء قدم السفير النيبالي الشكر والثناء للجهود المبذولة من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية في معالجة أوضاع العمالة وإعطاء أهمية في التثقيف العمالي لما له من أثر في تحسين ظروف عمل الوافدين.// انتهى //13:55ت م0082