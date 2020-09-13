إسلام آباد 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6 حالات وفاة، و526 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 301481 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6379 حالة وفاة،كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 289429 حالة، في حين توجد 5673 حالة نشطة.// انتهى //13:56ت م0083