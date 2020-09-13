نجران 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسوقف أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أمس على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها داخل مدينة نجران، تابع خلالها سير العمل، ونسبة الإنجاز لكل مشروع والمراحل المتبقية من الأعمال.وشملت الجولة الوقوف على أعمال مشروع مدخل نجران الشرقي، ومشروع مبنى المركز الحضاري، ومشروع مركز خدمات حي النهضة، ومشروع المخزن النموذجي، ومشروع ممشى طريق الملك عبدالعزيز بحي الأمير مشعل.وحث أمين منطقة نجران المقاولين المنفذين لتلك المشروعات بالالتزام ببرامج التنفيذ، وعدم التأخير في تنفيذ أي مشروع، مشدداً بضرورة تحسين مستوى السلامة أثناء العمل وإنجاز جميع المشروعات في أوقاتها وعدم التأخير، مؤكداً حرص الأمانة أن تسير المشروعات الجاري تنفيذها حالياً وفقاً لبرامجها الزمنية المحددة.// انتهى //14:11ت م0084