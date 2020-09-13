طرابلس 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل 433 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 83 حالة جديدة، وحالتي وفاة.وأوضح المركز، في آخر تحديث للوضع الوبائي بالبلاد، أنه تسلم 2725 عينة من المختبرات المنتشرة في عدد من المناطق، مؤكدا أن نتائج 2292 عينة جاءت سلبية، و440 إيجابية موزعة إلى 292 حالة جديدة غير مخالطة، و141 مخالطة.وأوضح أن إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 362 حالة و 22781 إصابة حتى الآن.// انتهى //14:17ت م0086