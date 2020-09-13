الرباط 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسأكد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمـد المالك، أن المنظمة تعمل بكل قوة لحماية التراث في العالم الإسلامي، وان الاستخدام الأمثل للوسائل التقنية الحديثة، والذكاء الاصطناعي من أفضل ما يمكن الاستعانة به للإبقاء على التراث في العالم الإسلامي سليما ومتجددا.واوضح المالك في الكلمة المصورة التي وجهها إلى الاحتفال الذي أقامته جمهورية طاجيسكتان الليلة الماضية، بمناسبة مرور 5500 عام على تأسيس مدينة سرازم، المدرجة على لائحة التراث العالمي منذ عام 2010م، بحضور الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن، وكبار رجال الدولة في طاجيكستان، ان الاحتفال بمرور 5500 عام على تأسيس المدينة أقوى شاهد على عراقة الإرث الحضاري الضارب في جذور التاريخ بالعالم الإسلامي، مشيراً إلى أن الثقافة والمدينة مترابطان، وأن الثقافة نتاج العمران، وان برنامج المنظمة للاحتفاء بعواصم الثقافة في العالم الإسلامي، هو تأكيد على هذا الدور الذي تضطلع به المدن في تنشيط ذاكرة الأجيال وربط الحاضر بالماضي المجيد في التاريخ الإسلامي.وعد أن هذا الاحتفال هو فرصة لتأكيد أهمية منطقة آسيا الوسطى في تاريخ العالم الإسلامي، بمدنها العريقة المرتبطة بهويته الثقافية المتنوعة والغنية، مبرزا أن المنظمة ستواصل عملها بقوة لحماية التراث في العالم الإسلامي، ومواجهة المخاطر التي تتهدده، والذي بدأته باستحداث لجنة التراث في العالم الإسلامي، آخذة على عاتقها إنقاذ وتأهيل التراث الحضاري، مع وضع دليل شامل لرموزه، علاوة على سعيها لمواجهة الممارسات غير المشروعة في هذا المجال، لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، موازاة الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء للمحافظة على الإرث الثقافي والحضاري الإسلامي والإنساني.// انتهى //14:30ت م0088