الباحة 25 محرم 1442هـ الموافق 13 سبتمبر 2020م واسأطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بالإمارة اليوم حملة " الصلاة نور" التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مختلف مناطق المملكة .جاء ذلك خلال استقبال سموّه مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ منصور بن علي شراحيلي وعدد من قيادات الفرع.واستمع سمو أمير منطقة الباحة خلال اللقاء إلى شرح من الشيخ شراحيلي عن الحملة التي تهدف إلى التوعية بأهمية الصلاة وعظم شأنها في الدين وأثرها العظيم على الفرد والمجتمع وهي الركن الثاني من أركان الإسلام ، مشيراً إلى أنها تستمر لمدة ستة أشهر ويصاحبها تفعيل للشراكات الجهات الحكومية ذات العلاقة ونشر مواد توعوية الكترونياً في وسائل الاتصال المتنوعة.وأشاد سموه بالحملة وما تهدف إليه ، مشيراً إلى أن الدولة - رعاها الله - أولت عنايتها بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها جماعة في بيوت الله ، منوها سموّه بالدعم الكبير الذي يلقاه جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كافة أفرعه بمناطق المملكة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.// انتهى //14:32ت م0089