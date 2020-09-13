بغداد 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واساعلن قائد عمليات البصرة عن اعتقال 49 مطلوباً ومصادرة أسلحة وأعتدة مختلفة, في الصفحة الرابعة من عمليات "الوعد الصادق" الامنية التي انطلقت الاسبوع الماضي, بهدف مصادرة السلاح المنفلت والقبض على المطلوبين للقضاء, ووضع حد للنزاعات العشائرية المسلحة.وافاد في بيان صحفي اليوم بإن هذه العمليات التي تركزت في مناطق جنوب وغرب وشمال مدينة البصرة حققت اهدافها بالشكل المطلوب ضمن قاطع المسؤولية, مشيرا الى ان التعليمات سمحت لكل صاحب منزل الاحتفاظ بقطعة سلاح خفيف واحد.// انتهى //14:37ت م0091