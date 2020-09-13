اجتماعي / سمو نائب أمير حائل يوافق على توقيع اتفاقية بين مجلس شباب المنطقة ومكتب سند للمحاماة
الأحد 1442/1/25 هـ الموافق 2020/09/13 م واس
حائل 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس
وقع أمين عام مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي بمقر إمارة المنطقة اتفاقية مع مكتب سند للمحاماة والاستشارات القانونية ، تزامناً مع اليوم العالمي للقانون.
وتهدف الاتفاقية - التي جاءت بموافقة من سمو نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة - , إلى تقديم الاستشارات القانونية المجانية لشباب الأعمال الناشئين في مجال عملهم التجاري بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية لعدد من الفئات المحتاجة مثل الأرامل والمطلقات والأيتام والمعاقين .
من جهته أوضح أمين عام المجلس الدكتور جمال الرويضي أن هذه الاتفاقية تهدف في قسمها الأول لخدمة شباب وشابات الأعمال الناشئين في المنطقة حيث تقدم لهم الدعم القانوني والاستشاري في مجال أعمالهم مجاناً فيما يهدف القسم الثاني لخدمة الفئات المحتاجة وتشمل الأرامل والمطلقات والايتام والمعاقين وذوي الدخل المحدود وتكون الخدمة لهم بتقديم الاستشارات القانونية لـ ١٠٠ حالة مجاناً والترافع لعدد ١٢ قضية سنوياً مجاناً.
وأكد الدكتور الرويضي أهمية دعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لمجلس شباب المنطقة لخدمة الشباب والفتيات في مختلف المجالات.
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15:37ت م
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