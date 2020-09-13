اجتماعي / سمو نائب أمير حائل يوافق على توقيع اتفاقية بين مجلس شباب ‏المنطقة ‏ومكتب سند ‏للمحاماة ‏ ‏

الأحد 1442/1/25 هـ الموافق 2020/09/13 م واس
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حائل 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس ‏ ‏
وقع أمين عام مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي بمقر إمارة المنطقة اتفاقية مع مكتب سند للمحاماة والاستشارات القانونية ، تزامناً مع اليوم العالمي للقانون.‏
وتهدف الاتفاقية - التي جاءت بموافقة من سمو نائب أمير ‏منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب ‏المنطقة - , إلى تقديم الاستشارات القانونية ‏المجانية لشباب ‏الأعمال ‏الناشئين في مجال عملهم التجاري ‏بالإضافة إلى تقديم ‏الاستشارات القانونية ‏لعدد من الفئات ‏المحتاجة مثل الأرامل ‏والمطلقات والأيتام والمعاقين .‏
من جهته أوضح أمين عام المجلس الدكتور جمال الرويضي أن ‏هذه الاتفاقية تهدف في قسمها الأول لخدمة شباب وشابات ‏الأعمال الناشئين في المنطقة حيث تقدم لهم الدعم القانوني ‏والاستشاري في مجال أعمالهم مجاناً فيما يهدف القسم الثاني ‏لخدمة الفئات المحتاجة وتشمل الأرامل والمطلقات والايتام ‏والمعاقين وذوي الدخل المحدود و‏تكون الخدمة لهم بتقديم ‏الاستشارات القانونية لـ ١٠٠ حالة مجاناً والترافع لعدد ١٢ قضية ‏سنوياً مجاناً.‏
‏‏‏وأكد الدكتور الرويضي أهمية دعم سمو أمير المنطقة وسمو ‏نائبه لمجلس شباب المنطقة لخدمة الشباب والفتيات في مختلف ‏المجالات.‏
‏// انتهى //
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