بريدة 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، على خطة البدء في تنفيذ مشروع تعليمي جديد في مدينة بريدة، التابع لشركة قيم للتعليم, إذ يتكون من مرحلتين الأولى على مساحة إجمالية تصل إلى 28 ألف مترمربع ، والثانية تتجاوز الـ 60 ألف متر مربع، بتكلفة تقديرية تصل إلى 100 مليون ريال.وأكد سموه أن التعليم أساس من أساسيات هذه البلاد المباركة، إذ اهتمت بدعمه وتسخير الطاقات الكاملة له المادية والمعنوية، ومدت يد العون لكل رجال الأعمال والمهتمين في الاستثمار بمجال التعليم، وتقديم كل ما يساعدهم على دعم العجلة التعليمية التي تخدم مستقبل الوطن وتحقيق طموح أبناء وبنات هذه البلاد المباركة.وأشار الأمير فيصل بن مشعل إلى أن المشروع من المشاريع التي ستخدم المنطقة بحول الله وسيحقق رؤية المملكة 2030، كونه منجزاً تعليمياً كبيراً يقدم خدماته التعليمية والتثقيفية المتنوعة لكلا الجنسين.وبين سموه أن شركة قيم تطمح أن يكون هذا المشروع منارة تعليمية مميزة تلبي احتياجات مجتمع القصيم، من خلال التعليم بمدارس نموذجية نوعية وأن تخرج طلاباً متميزين أكاديمياً ومهارياً ، وأن تقدم خدماتها التعليمية المتنوعة لبناء جيل متعلم فاعل ونافع لدينه ووطنه ومجتمعه بتوفيق من الله.من جهته ثمن مدير عام التعليم بالقصيم محمد الفريح دعم سمو أمير القصيم الذي يؤكد على ضرورة فتح قنوات الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص لدعم التعليم بالمنطقة بما يسهم في إيجاد مشروع قيم التعليمية ، ويعزز من جودة التعليم لأبناء الوطن ، مشيراً إلى أن الإدارة العامة لتعليم القصيم تستهدف تنمية القطاع التعليمي الخاص المتزامن مع أحدث النظم والتجهيزات المدرسية لإتاحة الخيارات أمام المجتمع ودفع شركاء التعليم للاستثمار .ويشتمل المشروع على تقديم جميع مراحل التعليم العام (بنين وبنات) ، ويستوعب أكثر من 3200 طالب وطالبة ، ويوفر أكثر 136 فصلاً تعليمياً ، وأكثر من 300 وظيفة تعليمية وإدارية ، كما يحتوي المشروع على مرافق تعليمية متكاملة من فصول وقاعات ومختبرات ومعامل فاب لاب ، ومركز تدريب لتنمية المهارات ، ومسرح متكامل يتسع لأكثر من 800 شخص ، ونادي رياضي متنوع الأنشطة.حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد الفريح ، ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن الصمعاني ، ومدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم القصيم خالد العمران ، ورجل الأعمال مالك المشروع محمد الحبيب.// انتهى //15:39ت م0128