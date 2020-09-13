عدن 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسنفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية برامج وأنشطة متنوعة للأطفال الأيتام باليمن خلال شهر سبتمبر الجاري في مأرب وعدن والساحل الغربي، وذلك ضمن مشروع "بذرة أمان" في المساحات الصديقة للطفل‏ التي استُحدثت لتكون آمنة ومتضمّنة لقواعد السلامة للأطفال ليستعيدوا الشعور بالحياة الطبيعية، وتوفر لهم فرصا للعب وتعزيز المرونة والمهارات في بيئة آمنة ومحفزة، استفاد من تلك البرامج والأنشطة 600 يتيم ويتيمة من محافظات: عدن، ومأرب، وصنعاء، والبيضاء، والجوف، والساحل الغربي.ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز في تحسين ظروف الأيتام وأسرهم ورعايتهم في جميع المجالات والتخفيف من معاناتهم خلال الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.//انتهى//15:40ت م0129