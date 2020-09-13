الأحساء 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسشاركت المؤسسة العامة للريّ بالأحساء اليوم في ملتقى استطلاع آراء المهتمين بتطوير مشروع تعظيم استخدام المياه المجددة المقام في المدينة المنورة، بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالرحمن الزغبي، ونائب الرئيس للعمليات بالمؤسسة العامة للري المهندس عبدالعزيز الرشود، ومشاركة عدد من المختصين والمهتمين.وقدمت المؤسسة العامة للري عرضا بعنوان "الاستخدام الآمن للمياه المجددة في أغراض الري الزراعي"، بينما شاركت وكالة الشؤون الاقتصادية بوزارة البيئة والمياه والزراعة بعرض آخر بعنوان "استطلاع آراء المهتمين بتطوير مشروع تعظيم استخدام المياه المجددة من محطة المدينة المنورة".وتضمن الملتقى جلسة تفاعلية بمشاركة ممثلين من الشركة السعودية لشركات المياه والمؤسسة العامة للري وشركة المياه الوطنية ووكالة المياه بوزارة البيئة والمياه الزراعية.// انتهى //15:40ت م0130