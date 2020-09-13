جدة 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واستشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة في اليوم العالمي للإسعافات الأولية من خلال إقامة ركن توعوي وتثقيفي في الصيرفي مول بالمحافظة.وتتضمن المشاركة تقديم نبذة للزوار من خلال الاتصال المؤسسي، وإدارة التطوع بالهيئة عن الإسعافات الأولية وتعريف الإسعافات الأولية، ومتى وكيف تقدم الإسعافات الأولية، وتطبيق بعض المهارات في كيفية التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس ، وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي ، وكيفية إيقاف النزيف ، وكذلك التعريف بـ"تطبيق أسعفني", وكيفية الالتحاق بالدورات التدريبية في الهيئة.وأوضح المتحدث الرسمي في هيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة عبدالله أبو زيد أن تفعيل اليوم العالمي للإسعافات الأولية في الأسواق الكبري ينشر ثقافة الإسعافات الأولية وأهميتها في إنقاذ المرضى والمصابين ، وتخصيص دورات مجانية ، داعياً الجميع إلى التسجيل في برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني للاستفادة من الدورات المجانية التي تقدمها الهيئة بالتزامن مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية .// انتهى //15:42ت م0131