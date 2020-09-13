طرابلس 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واستقدم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بالشكر لملك المغرب الملك محمد السادس والشعب المغربي على جهودهم المستمرة وسعيهم الجاد لتقريب وجهات النظر بين الليبيين من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.وأعلن وفدا مجلس الدولة ومجلس النواب في ختام لقاءاتهما في إطار الحوار الليبي في بوزنيقة عن توصلهما إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.وجاء في البيان الختامي المشترك الذي تلاه إدريس عمران عن مجلس النواب الليبي - بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة- أن الطرفين اتفقا أيضا على استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.ودعا الطرفان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود المغرب الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا.// انتهى //15:58ت م0133