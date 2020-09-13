الكويت 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واساجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف مع معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت خلال استقبال معاليه له في مقر وزارة الخارجية اليوم بمناسبة زيارته والوفد المرافق له إلى دولة الكويت.وجرى خلال الاجتماع بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز دور المنظومة الخليجية وتحقيق غاياتها وتطلعات شعوبها، وفقاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم .// انتهى //16:00ت م0134