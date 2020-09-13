الدمام 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسأقام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية أمس معرضاً توعوياً بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك في مجمع العثيم مول بالدمام.وتضمن المعرض عرضاً لأحدث الأجهزة الطبية المستخدمة في العمل الإسعافي، إضافة للتعريف برقم الخدمة الطبية الإسعافية "997" وتطبيق (أسعفني) المتوفر على الهواتف الذكية.وقدم المعرض شرحاً مفصلاً عن مختلف الحالات الإسعافية وكيفية التعامل مع الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية، وحالات الدهس، والانقلاب، والحالات المرضية، وطريقة تقديم الإسعافات الأولية للحالات الإسعافية التي منها الحروق والغصّة وغيرها.كما اطلع الزوار على مخاطر التجمهر وإعاقة سيارات الإسعاف عن مباشرة عملها الإنساني والقيام بمهامها الإسعافية.// انتهى //16:04ت م0137