الدمام 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسيشارك نادي المنطقة الشرقية الأدبي، بفيلم قصير بعنوان "همة الشعر في اليوم الوطني ٩٠"، احتفالا باليوم الوطني الـ 90، الذي يحمل شعار "همة حتى القمة ".وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي الأمين المساعد لاتحاد الأدباء والكتاب العرب محمد بودي، أن الفيلم يتضمن عددًا من المشاركات الشعرية الوطنية لشعراء المنطقة الشرقية، حيث سيتم إطلاق عنوانه كوسم عبر منصة النادي في تطبيق تويتر باسم همة الشعر لليوم الوطني ٩٠ احتفاء بهذا الحدث التاريخي الكبير، مشيرا إلى أن الفيلم سيبدأ بكلمة مختارة لخادم الحرمين الشريفين ــ أيده الله ــ بعدها يتوالى ظهور الشعراء، في مقطع سيبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنادي .// انتهى //16:05ت م0139