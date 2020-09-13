سكاكا 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسبدأت جمعية البر الخيرية بمنطقة الجوف اليوم، توزيع المساعدات على مستفيديها من بند الزكاة السنوية لجميع فئات الأسر السعودية المسجلة بالجمعية، وذلك عبر تحويل المبالغ في حسابات الأسر البنكية مباشرة.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الخالدي أنه تم إيداع 602,475 ريالاً تمثل الدفعة الأولى من مساعدات مبلغ الزكاة للعام 1441هـ، مقدماً شكره لكل من ساهم بالبرنامج عبر دفع زكاته للجمعية خلال العام الماضي ، داعياً الجميع الوقوف مع الجمعية لتفي باحتياجات مستفيديها .// انتهى //16:05ت م0140