الرياض 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس‎عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بالأمين المساعد للشؤون الأمنية اللواء الدكتور هزاع بن مبارك الهاجري -عبر الاتصال المرئي-، الاجتماع الـ34 للمدريين العاميين للجوازات والزيارة الميدانية بدول مجلس التعاون خلال الفترة من 13- 14 سبتمبر 2020م ، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة (دولة الرئاسة) للدورة الحالية، ومشاركة مدراء عاميين الجوازات ممثلي الدول الأعضاء.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات فيما يخص مجال الجوازات، وكذلك تداعيات وتأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)على أنظمة الجوازات في دول مجلس التعاون .// انتهى //16:51ت م0160